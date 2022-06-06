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Англия. Чемпионшип

Бэйл может продолжить карьеру в Чемпионшипе

06 Июня 2022 • 20:53 Комментировать

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл может подписать контракт с «Кардифф Сити».

По информации BBC Sport Wales, представитель валийского клуба прилетел к футболисту для проведения переговоров. Город Кардифф является родиной Бэйла, но  в местных командах он никогда не играл на профессиональном уровне.

Гарет Бэйл выступал в Англии за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», но большую часть игровой карьеры нападающий провел в мадридском «Реале».

В минувшем сезоне 32-летний игрок сыграл в семи матчах и смог отметиться одним забитым мячом. Ранее стало известно, что Бэйл покидает «Реал» по окончании трудового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кардифф Сити Гарет
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