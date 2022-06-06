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Англия. Чемпионшип

Анчелотти пытается пристроить Фергюсона в «Блэкберн»

06 Июня 2022 • 15:57 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пытается устроить Данкана Фергюсона главным тренером «Блэкберна», который выступает в Чемпионшипе. Согласно Football Italia, Анчелотти уже обратился к «бродягам» с просьбой рассмотреть кандидатуру Фергюсона на вакантную должность.

Напомним, что Данкан Фергюсон был ассистентом Анчелотти во время работы итальянца в «Эвертоне». При этом шотландец дважды в своей карьере исполнял обязанности главного тренера «ирисок».

Сейчас Данкан Фергюсон работает ассистентом Фрэнка Лэмпарда, но шотландец уже готов начать самостоятельную тренерскую карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Блэкберн Карло Анчелотти Данкан Фергюсон
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