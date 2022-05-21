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Англия. Чемпионшип

«Сандерленд» возвращается в Чемпионшип

21 Мая 2022 • 19:23 Комментировать

Благодаря сегодняшней победе в финале плей-офф Лиги 1 над «Уикомбом», «Сандерленд» официально оформил своё возвращение в Чемпионшип. Напомним, что «чёрные коты» вылетели из второго по силе английского дивизиона в сезоне 2017/18.

Напомним, что до сезона 2016/17 «Сандерленд» на протяжении нескольких сезонов являлся регулярным участником английской Премьер-лиги. Именно «чёрные коты» в своё время воспитали нынешнего капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, который покинул родной клуб в 2011 году.

Таким образом «Сандерленд» стал третьим клубом, который поднялся в Чемпионшип после «Уигана» и «Ротерхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд
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