«Сандерленд» возвращается в Чемпионшип

Благодаря сегодняшней победе в финале плей-офф Лиги 1 над «Уикомбом», «Сандерленд» официально оформил своё возвращение в Чемпионшип. Напомним, что «чёрные коты» вылетели из второго по силе английского дивизиона в сезоне 2017/18.

Напомним, что до сезона 2016/17 «Сандерленд» на протяжении нескольких сезонов являлся регулярным участником английской Премьер-лиги. Именно «чёрные коты» в своё время воспитали нынешнего капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, который покинул родной клуб в 2011 году.

Таким образом «Сандерленд» стал третьим клубом, который поднялся в Чемпионшип после «Уигана» и «Ротерхэма».