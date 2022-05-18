Экс-игрок «Арсенала» может возглавить КПР

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл может в ближайшее время возглавить «КПР».

По информации talkSport, 47-летний английский специалист в в этом месяце проведёт переговоры с руководством лондонской команды и, если всё пройдёт удачно, то станет новым главным тренером «КПР». Стоит отметить, что последним местом работы Кэмпбелла был клуб «Саутенд», из которого экс-игрок «канониров» ушел летом 2020 года.

В этом сезоне футболисты «КПР» заняли лишь 11-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Лондонская команда набрала 66 очков в 46 матчах.