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Англия. Чемпионшип

Экс-игрок «Арсенала» может возглавить КПР

18 Мая 2022 • 08:55 Комментировать

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл может в ближайшее время возглавить «КПР».

По информации talkSport, 47-летний английский специалист в в этом месяце проведёт переговоры с руководством лондонской команды и, если всё пройдёт удачно, то станет новым главным тренером «КПР». Стоит отметить, что последним местом работы Кэмпбелла был клуб «Саутенд», из которого экс-игрок «канониров» ушел летом 2020 года.

В этом сезоне футболисты «КПР» заняли лишь 11-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Лондонская команда набрала 66 очков в 46 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионшип Сол Кэмпбелл КПР
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