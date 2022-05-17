Агент Бэйла: «Гарет не думает о деньгах»

Агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла поделился мыслями о будущем своего клиента.

32-летний вингер покинет «Реал» этим летом в качестве свободного агента.

«Будущее занятие Гарета не завязано на деньгах. Он будет заниматься исключительно тем, что ему интересно на данном этапе карьеры», – заявил Джонатан Барнетт, представляющий интересы Бэйла.

Агент не стал отрицать возможный переход своего клиента в «Кардифф», выступающий в английском Чемпионшипе: «Кто знает? Но всему своё время, на данный момент никакой конкретики нет. У варианта с «Кардиффом» много плюсов: это валлийский клуб, семья Гарета как раз оттуда. Но это моё мнение, а не его. Я не обсуждал это с ним».