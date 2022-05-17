Невилл поддержал игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поддержал футболиста «Блэкпула» Джейка Дэниэлса, совершившего каминг-аут.

Невилл заявил, что поступок 17-летнего английского игрока требует огромного мужества, а ведь ещё лет 15-20 назад подобное невозможно было представить. Экс-защитник «красных дьяволов» отметил, что даже представить себе не может, как тяжело было Дэниэлсу. Эксперт добавил, что это был чрезвычайно важный момент не только для игрока «Блэкпула», но и для всего английского футбола.

Стоит отметить, что в этом сезоне Джейк Дэниэлс провёл в составе «Блэкпула» в Чемпионшипе лишь одну встречу.