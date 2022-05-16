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Англия. Чемпионшип

17-летний игрок «Блэкпула» стал первым за 32 года футболистом, признавшимся в гомосексуализме в Великобритании

16 Мая 2022 • 19:22 Комментировать (2)

Нападающий «Блэкпула» Джек Дэниэлс признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Поступок 17-летнего игрока стал первым за 32 года в Великобритании, когда в своей нетрадиционной ориентации признался профессиональный футболист.

«Блэкпул» выступает в Чемпионшипе – второй по силе лиге Англии. Нынешний сезон команда завершила на 16-м месте.

В Английскую премьер-лигу вышли «Борнмут» и «Фулхэм». В плей-офф борьбу за выход в АПЛ продолжают «Хаддерсфилд» - «Лутон Таун» и «Ноттингем Форрест» - «Шеффилд Юнайтед». Победитель станет третьей командой, которая выйдет в Премьер-лигу.


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