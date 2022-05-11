Вратарь «Лутона» отказался от медового месяца после того, как команда пробилась в плей-офф Чемпионшипа

После тридцатилетних бесплодных попыток «Лутон Таун» снова пробился в плей-офф Чемпионшипа, и в связи с этим событием голкипер клуба Мэтт Ингрэм решил отложить свой медовый месяц.

Мэтт женился еще в прошлом году на Амалии, они отложили свой медовый месяц из-за пандемии, а сейчас появилась профессиональная причина - у Мэтта появилась работа, от которой, что называется, убежать в лес или на пляж он не может. Понять ситуацию можно, если вы ждете шанс попасть в английскую Премьер-лигу целых тридцать лет.

Сейчас «Лутону» предстоит сразиться с «Хаддерсфильдом», а потом, если все получится, то с победителем пары между «Ноттингем Форест» и «Шеффилдом».