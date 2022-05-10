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Англия. Чемпионшип

Экс-владелец «Ньюксла» собирается купить «Дерби»

10 Мая 2022 • 11:05 Комментировать

Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли собирается в ближайшее время купить команду «Дерби Каунти», которой сейчас руководит Уэйн Руни.

По информации Sky Sports, бизнесмен уже ведёт переговоры с представителями «Дерби Каунти». Скандальный экс-владелец «Ньюкасла» собирается выкупить не только английскую команду, но и её стадион «Прайд Парк». Напомним, что Эшли недавно продал «Ньюкасл» инвесторам из Саудовской Аравии.

В этом сезоне «Дерби Каунти» под руководством экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни впервые с 1986 года вылетел в третий английский дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Дерби Каунти Майк Эшли
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