Экс-владелец «Ньюксла» собирается купить «Дерби»

Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли собирается в ближайшее время купить команду «Дерби Каунти», которой сейчас руководит Уэйн Руни.

По информации Sky Sports, бизнесмен уже ведёт переговоры с представителями «Дерби Каунти». Скандальный экс-владелец «Ньюкасла» собирается выкупить не только английскую команду, но и её стадион «Прайд Парк». Напомним, что Эшли недавно продал «Ньюкасл» инвесторам из Саудовской Аравии.

В этом сезоне «Дерби Каунти» под руководством экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни впервые с 1986 года вылетел в третий английский дивизион.