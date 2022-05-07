Сенсация года: «Бристоль Роверс» в последнем туре забил необходимые для выхода в Лигу один 7 голов

В последнем туре Второй лиги велась отчаянная борьба за повышение в классе. «Нортгемптон» играл на выезде против «Барроу» и победил 3:1. В это же время его конкурент «Бристоль Роверс» принимал аутсайдеров из «Сканторп Юнайтед» и мог надеяться только на лучшую разницу мячей с «Нортгемптоном». Для этого «Бристолю» нужно было забивать как минимум семь раз. Невероятно, но финальный свисток прозвучал именно при счете 7:0, и «Бристоль Роверс» становится новичком Лиги один.

Примечательно, что в «Нортгемптоне» наверняка не верили в подобный сценарий, ведь эта команда в своем поединке забила все три гола до 22-й минуты и дальше особо не напрягалась.