Примечательно, что в «Нортгемптоне» наверняка не верили в подобный сценарий, ведь эта команда в своем поединке забила все три гола до 22-й минуты и дальше особо не напрягалась.
Сенсация года: «Бристоль Роверс» в последнем туре забил необходимые для выхода в Лигу один 7 голов
В последнем туре Второй лиги велась отчаянная борьба за повышение в классе. «Нортгемптон» играл на выезде против «Барроу» и победил 3:1. В это же время его конкурент «Бристоль Роверс» принимал аутсайдеров из «Сканторп Юнайтед» и мог надеяться только на лучшую разницу мячей с «Нортгемптоном». Для этого «Бристолю» нужно было забивать как минимум семь раз. Невероятно, но финальный свисток прозвучал именно при счете 7:0, и «Бристоль Роверс» становится новичком Лиги один.
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Футбол онлайн
|окончен
|Халл Сити
|1:1
|Ноттингем Форест
|4.50 3.65 1.80
|окончен
|Престон Норт Энд
|4:1
|Мидлсбро
|4.90 4.10 1.65
|окончен
|Вест Бромвич
|4:0
|Барнсли
|1.38 4.90 8.00
|окончен
|Хаддерсфилд Таун
|2:0
|Бристоль Сити
|1.90 3.80 3.75
|окончен
|Питерборо Юнайтед
|5:0
|Блэкпул
|3.25 3.90 2.05
|окончен
|Сток Сити
|1:1
|Ковентри
|окончен
|Суонси
|0:1
|КПР
|2.00 3.65 3.55
|окончен
|Борнмут
|1:0
|Миллуолл
|1.90 3.80 3.85
|окончен
|Лутон Таун
|1:0
|Рединг
|1.48 4.40 6.70
|окончен
|Шеффилд Юнайтед
|4:0
|Фулхэм
|2.02 3.65 3.50
|окончен
|Дерби
|0:1
|Кардифф Сити
|окончен
|Бирмингем
|1:2
|Блэкберн
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