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Англия. Чемпионшип

Сенсация года: «Бристоль Роверс» в последнем туре забил необходимые для выхода в Лигу один 7 голов

07 Мая 2022 • 22:22 Комментировать
В последнем туре Второй лиги велась отчаянная борьба за повышение в классе. «Нортгемптон» играл на выезде против «Барроу» и победил 3:1. В это же время его конкурент «Бристоль Роверс» принимал аутсайдеров из «Сканторп Юнайтед» и мог надеяться только на лучшую разницу мячей с «Нортгемптоном».  Для этого «Бристолю» нужно было забивать как минимум семь раз. Невероятно, но финальный свисток прозвучал именно при счете 7:0, и «Бристоль Роверс» становится новичком Лиги один.

Примечательно, что в «Нортгемптоне» наверняка не верили в подобный сценарий, ведь эта команда в своем поединке забила все три гола до 22-й минуты и дальше особо не напрягалась.

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Евро-Футбол.Ру,
Бристоль Роверс
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окончен Престон Норт Энд 4:1 Мидлсбро 4.90 4.10 1.65
окончен Вест Бромвич 4:0 Барнсли 1.38 4.90 8.00
окончен Хаддерсфилд Таун 2:0 Бристоль Сити 1.90 3.80 3.75
окончен Питерборо Юнайтед 5:0 Блэкпул 3.25 3.90 2.05
окончен Сток Сити 1:1 Ковентри
окончен Суонси 0:1 КПР 2.00 3.65 3.55
окончен Борнмут 1:0 Миллуолл 1.90 3.80 3.85
окончен Лутон Таун 1:0 Рединг 1.48 4.40 6.70
окончен Шеффилд Юнайтед 4:0 Фулхэм 2.02 3.65 3.50
окончен Дерби 0:1 Кардифф Сити
окончен Бирмингем 1:2 Блэкберн
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