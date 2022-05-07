Стали известны последние претенденты на попадание в АПЛ

Сегодня, 7 мая, определились претенденты на последнюю путёвку, дающую право в новом сезоне сыграть в Английской премьер-лиге.

13 мая «Лутон» (6 место) встретится с «Хаддерсфилд Таун» (3 место) в первом полуфинальном матче плей-офф, а «Шеффилд Юнайтед» (5 место) и «Ноттингем Форест» (4 место) днём позже сразятся во втором матче 1/2 финала.

16 и 17 мая команды проведут ответные встречи. Финальный матч между победителями полуфинальных пар состоится 29 мая. Его победитель отправился в АПЛ.

Ранее «Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ напрямую.