Игрок из 4-й лиги Англии пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки

Полузащитник английского клуба «Хартлпул» Марк Шелтон пропустит матч четвёртого дивизиона из-за необычной ситуации.

По информации ВВС, 25-летний футболист пропустит предстоящий поединок четвёртой лиги с клубом «Сканторп» из-за застрявшей в ухе ватной палочки. Тренер «Хартлпула» Грэм Ли отметил, что ватная палочка зашла слишком глубоко в ухо, так что игрок попал в больницу, ведь Марк пока не может встать и у него кружится голова.

Напомним, что в этом сезоне Марк Шелтон провёл в четвёртом английском дивизионе 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.