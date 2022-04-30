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Англия. Чемпионшип

Игрок из 4-й лиги Англии пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки

30 Апреля 2022 • 08:56 Комментировать

Полузащитник английского клуба «Хартлпул» Марк Шелтон пропустит матч четвёртого дивизиона из-за необычной ситуации.

По информации ВВС, 25-летний футболист пропустит предстоящий поединок четвёртой лиги с клубом «Сканторп» из-за застрявшей в ухе ватной палочки. Тренер «Хартлпула» Грэм Ли отметил, что ватная палочка зашла слишком глубоко в ухо, так что игрок попал в больницу, ведь Марк пока не может встать и у него кружится голова.

Напомним, что в этом сезоне Марк Шелтон провёл в четвёртом английском дивизионе 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Хартлпул Юнайтед Марк Шелтон
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