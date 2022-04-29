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Англия. Чемпионшип

Макси Лопес может стать акционером английского клуба

29 Апреля 2022 • 20:25 Комментировать
Кардифф Сити
...
Бирмингем
Через 18 ч. 35 мин.

Бывший аргентинский футболист Макси Лопес, завершивший карьеру в прошлом году, пробует себя на поприще управленца. Он может стать акционером клуба из английского «Чемпионшипа». Сейчас «Бирмингем» занимает лишь 20-е место в турнирной таблице и срочно нуждается в инвестициях и переменах.

Как уточняет Mirror, нынешний владелец клуба пока что не готов уступить полный пакет акций, а лишь пакет на сумму в 35,5 миллионов евро. Лопес вместе со своим деловым партнером Кристианом Кодома заинтересован в подобной сделке, а медиатором выступает Сэмми Ю, бывший вице-президент «Бирмингема».

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Евро-Футбол.Ру,
Бирмингем Макси Лопес
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