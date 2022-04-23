«Барнсли» вылетел из Чемпионшипа

Английская команда «Барнсли» лишилась даже математических шансов на сохранение прописки в подэлитном английском дивизионе.

Футболисты «Барнсли» проиграли клубу «Хаддерсфилд» со счётом 1:2 и потеряли все шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе. В следующем сезоне «Барнсли» будет выступать в третьем по силе английском дивизионе, где команда последний раз играла в сезоне 2018/2019.

Стоит отметить, что последний раз «Барнсли» выступал в элитном английском дивизионе в уже далёком сезоне 1997/1998. На данный момент команда занимает последнюю строчку в Чемпионшипе.