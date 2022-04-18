Руни заявил о желании вернуть «Дерби Каунти» в Чемпионшип

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал вылет команды в третью лигу.

«Я хочу восстановить этот клуб. Он многое значит для болельщиков, это особенный клуб, и мы все гордимся тем, что работаем здесь. Я хочу быть тем, кто вернет болельщикам «Дерби Каунти» счастливые дни», — цитирует Руни Sky Sports.

«Дерби Каунти» в 43-м туре проиграл «КПР» со счетом 0:1 и упустил возможность спастись от вылета в третью лигу чемпионата Англии.

На данный момент команда Руни набрала 31 очко и занимает предпоследнее 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Отставание от «Рединга», который идет на 21-м месте составляет 10 очков. Однако, до конца чемпионата осталось три тура.

«Дерби Каунти» осталось сыграть против «Бристоль Сити», «Блэкпула» и «Кардиффа».

Вылет в третий дивизион - чувствительная неудача для известного клуба. Такого с «Дерби Каунти» не случалось с далекого сезона 1985-1986.