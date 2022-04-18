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Англия. Чемпионшип

«Дерби Каунти» опустился в третий дивизион впервые с 1986-го года

18 Апреля 2022 • 22:31 Комментировать
КПР
1:0
Дерби
окончен

Как мы уже сообщали, «Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни не сумел совершить подвиг - команда проиграла «Куинз Парк Рейнджерс», вследствие чего лишилась даже теоретических шансов на то. чтобы сохранить прописку. Следует заменить, что весь сезон команде пришлось выступать с огромным гандикапом в 21 очко - санкции за различные финансовые нарушения, допущенные руководством клуба.

Вылет в третий дивизион - чувствительная неудача для известного клуба. Такого с «Дерби Каунти» не случалось с далекого сезона 1985-1986.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Дерби Каунти
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окончен Кардифф Сити 0:1 Лутон Таун
окончен Барнсли 0:2 Питерборо Юнайтед 1.97 3.60 3.75
окончен КПР 1:0 Дерби 2.30 3.30 3.20
окончен Блэкпул 6:1 Бирмингем
окончен Рединг 4:4 Суонси 2.40 3.35 3.00
окончен Блэкберн 0:1 Сток Сити 2.00 3.40 3.90
окончен Ковентри 0:3 Борнмут
окончен Бристоль Сити 1:1 Шеффилд Юнайтед 4.40 3.55 1.85
Идет 83 минута Ноттингем Форест 3:0 Вест Бромвич 1.96 3.35 3.85
19.04  21:45 Фулхэм ... Престон Норт Энд 1.60 3.75 5.60
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