«Дерби Каунти» опустился в третий дивизион впервые с 1986-го года

Как мы уже сообщали, «Дерби Каунти» под руководством Уэйна Руни не сумел совершить подвиг - команда проиграла «Куинз Парк Рейнджерс», вследствие чего лишилась даже теоретических шансов на то. чтобы сохранить прописку. Следует заменить, что весь сезон команде пришлось выступать с огромным гандикапом в 21 очко - санкции за различные финансовые нарушения, допущенные руководством клуба.

Вылет в третий дивизион - чувствительная неудача для известного клуба. Такого с «Дерби Каунти» не случалось с далекого сезона 1985-1986.