Футболист «Шахтёра» летом перейдёт в «Фулхэм»

Израильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Манор Соломон перейдёт в клуб Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) «Фулхэм», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 22-летний футболист подпишет контракт с английским клубом на пять лет, а сумма трансфера составит 8 миллионов евро. Кроме того, «Шахтёр» сможет получит 15% с будущей перепродажи игрока.

В текущем сезоне чемпионата Украины Соломон провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Израиля в 18 миллионов евро.

За пять туров до конца сезона «Фулхэм» уверенно лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Ожидается, что следующий сезон «дачники» начнут уже в АПЛ.