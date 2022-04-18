Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Футболист «Шахтёра» летом перейдёт в «Фулхэм»

18 Апреля 2022 • 13:43 Комментировать
Мидлсбро
...
Хаддерсфилд Таун
1.80 3.55 4.60
Через 0 ч. -4 мин.

Израильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Манор Соломон перейдёт в клуб Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) «Фулхэм», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 22-летний футболист подпишет контракт с английским клубом на пять лет, а сумма трансфера составит 8 миллионов евро. Кроме того, «Шахтёр» сможет получит 15% с будущей перепродажи игрока.

В текущем сезоне чемпионата Украины Соломон провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Израиля в 18 миллионов евро.

За пять туров до конца сезона «Фулхэм» уверенно лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Ожидается, что следующий сезон «дачники» начнут уже в АПЛ.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Шахтёр Донецк Манор Соломон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИДЛСБРО ХАДДЕРСФИЛД ТАУН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.04  14:30 Мидлсбро ... Хаддерсфилд Таун 1.87 3.45 4.10
18.04  17:00 Миллуолл ... Халл Сити 1.82 3.45 4.40
18.04  17:00 Кардифф Сити ... Лутон Таун 2.80 3.25 2.48
18.04  17:00 Барнсли ... Питерборо Юнайтед 1.94 3.35 3.90
18.04  17:00 КПР ... Дерби 2.21 3.35 3.15
18.04  17:00 Блэкпул ... Бирмингем 2.24 3.25 3.20
18.04  17:00 Рединг ... Суонси 2.50 3.25 2.75
18.04  17:00 Блэкберн ... Сток Сити 1.79 3.55 4.40
18.04  17:00 Ковентри ... Борнмут 3.15 3.35 2.22
18.04  19:30 Бристоль Сити ... Шеффилд Юнайтед 2.85 3.25 2.45
18.04  22:00 Ноттингем Форест ... Вест Бромвич 1.96 3.35 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
13:43 · Англия. Чемпионшип
Футболист «Шахтёра» летом перейдёт в «Фулхэм»
10:52 · Англия. Чемпионшип
«Фулхэм» хочет арендовать игрока «Арсенала»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Брюс попал в шорт-лист наставников «Бёрнли»
13 Апреля
11:45 · Англия. Чемпионшип
Стало известно, сколько «Фулхэм» заплатит «Шахтёру» за трансфер Соломона
12 Апреля
17:58 · Англия. Чемпионшип
Соломон перейдёт из донецкого «Шахтёра» в «Фулхэм»
11 Апреля
21:24 · Англия. Чемпионшип
Озил не перейдёт в «Халл»
08 Апреля
13:50 · Англия. Премьер-лига
Озил может перейти в «Халл»
04 Апреля
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется голкипером «Брайтона»
02 Апреля
03:24 · Англия. Чемпионшип
Руни может покинуть «Дерби Каунти из-за финансовых проблем
29 Марта
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» надеется вернуть Ареола, если клуб выйдет в АПЛ
17:47 · Англия. Чемпионшип
Бэйл летом может перейти в «Кардифф»
28 Марта
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» достиг принципиального соглашения с Фабио Карвальо
14:52 · Англия. Чемпионшип
«Наполи» хочет выкупить Замбо-Ангисса, но не готов платить сумму, которую запрашивает «Фулхэм»
11:28 · Англия. Чемпионшип
Бразильский вратарь заинтересовал клубы Чемпионшипа
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» хочет сохранить Замбо-Ангисса, но за меньшую цену
Все новости
Рекомендуем