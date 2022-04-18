«Фулхэм» хочет арендовать игрока «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун, который выступает на правах аренды за «Мидлсбро», привлёк внимание «Фулхэма», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Фулхэм» видит в Балогуне усиление на следующий сезон, который «дачники» проведут в АПЛ. Клуб уверенно лидирует в Чемпионшипе, имея в своём активе 83 очка после 42 матча. Отрыв от второго места составляет девять баллов. Отмечается, что сам игрок не против уйти в аренду на «Крейвен Коттедж».

Балогун выступает за «Мидлсбро» с января 2022 года. В конце сезона он вернётся в «Арсенал». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В Чемпионшипе 20-летний англичанин провёл 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Цена игрока на Transfermarkt составляет €4 млн.