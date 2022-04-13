Стало известно, сколько «Фулхэм» заплатит «Шахтёру» за трансфер Соломона

Лондонский «Фулхэм» в ближайшее время оформит трансфер израильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Манора Соломона.

По информации Daily Mail, за 22-летнего израильского футболиста лондонская команда заплатит «Шахтёру» около девяти миллионов евро. Напомним, что Соломон должен в «Фулхэме» заменить португальского полузащитника Фабиу Карвалью, который перейдёт в «Ливерпуль».

В этом сезоне Манор Соломон провёл в украинском чемпионате 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.