Соломон перейдёт из донецкого «Шахтёра» в «Фулхэм»

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Манор Соломон в следующем сезоне может пополнить ряды лондонского «Фулхэма». По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, клубы на данный момент ведут переговоры о трансфере, которые находятся уже на завершающей стадии.

По предварительной информации, Соломон должен заменить в «Фулхэме» Фабиу Карвалью, который летом на правах свободного агента присоединиться к «Ливерпулю».

Напомним, ранее донецкий «Шахтёр» покинули такие футболисты, как Тете и Винисиус Тобиас. Последний присоединился к мадридскому «Реалу», тогда как Тете уже успел отличиться результативными действиями в составе «Лиона».