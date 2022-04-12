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Англия. Чемпионшип

Соломон перейдёт из донецкого «Шахтёра» в «Фулхэм»

12 Апреля 2022 • 17:58 Комментировать
Дерби
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Фулхэм
6.00 3.90 1.60
15.04 22:00
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Манор Соломон в следующем сезоне может пополнить ряды лондонского «Фулхэма». По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, клубы на данный момент ведут переговоры о трансфере, которые находятся уже на завершающей стадии.
 
По предварительной информации, Соломон должен заменить в «Фулхэме» Фабиу Карвалью, который летом на правах свободного агента присоединиться к «Ливерпулю».
 
Напомним, ранее донецкий «Шахтёр» покинули такие футболисты, как Тете и Винисиус Тобиас. Последний присоединился к мадридскому «Реалу», тогда как Тете уже успел отличиться результативными действиями в составе «Лиона».
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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Шахтёр Донецк Манор Соломон
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ДЕРБИ ФУЛХЭМ
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