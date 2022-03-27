Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Игрок «Манчестер Юнайтед» стал жертвой вооружённого ограбления

27 Марта 2022 • 11:16 Комментировать
Халл Сити
...
Хаддерсфилд Таун
2.70 3.25 2.70
01.04 21:45

Как сообщает The Sun, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тахит Чон, выступающий на правах аренды за «Бирмингем», в январе подвергся вооружённому ограблению.

По информации источника, в ночь на 16 января трое преступников, вооружённых ножами, ворвались в дом Чона. Неизвестные приставили оружие к горлу спящего футболиста и приказали отдать все дорогостоящие вещи.

Также преступники высмеивали низкий уровень безопасности в доме Чона, что нанесло спортсмену моральную травму. Теперь он боится оставаться один дома.

В текущем сезоне Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) 22-летний полузащитник забил гол и сделал 3 результативных передачи в 18 проведённых матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бирмингем Манчестер Юнайтед Тахит Чонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХАЛЛ СИТИ ХАДДЕРСФИЛД ТАУН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
11:16 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Манчестер Юнайтед» стал жертвой вооружённого ограбления
26 Марта
14:19 · Англия. Чемпионшип
Звезда Голливуда Клуни может приобрести «Дерби Каунти»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» интересуется нападающим из Чемпионшипа
23 Марта
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» интересуются полузащитником «Халл Сити»
22 Марта
13:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» интересуется вратарём «Данди Юнайтед»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт вызвал в сборную вратаря из Чемпионшипа
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» планирует усилить оборону защитником из Чемпионшипа
20 Марта
09:20 · Англия. Чемпионшип
Фарке может стать тренером «Стока»
15 Марта
22:30 · Англия. Чемпионшип
«Вест Бромвич» — «Фулхэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
10 Марта
20:42 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» начнет переговоры со Спенсом летом
08 Марта
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов продать Эмерсона Рояла
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Джеда Спенса
01 Марта
04:31 · Англия. Чемпионшип
Балотелли может вернуться в Англию
24 Февраля
00:07 · Англия. Чемпионшип
Митрович установил новый рекорд Чемпионшипа
22 Февраля
23:43 · Англия. Чемпионшип
Чилийский болельщик проделал 15 тысяч километров ради игрока «Блэкберна», но тот получил травму и не вышел на поле
Все новости
Рекомендуем