Игрок «Манчестер Юнайтед» стал жертвой вооружённого ограбления

Как сообщает The Sun, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тахит Чон, выступающий на правах аренды за «Бирмингем», в январе подвергся вооружённому ограблению.

По информации источника, в ночь на 16 января трое преступников, вооружённых ножами, ворвались в дом Чона. Неизвестные приставили оружие к горлу спящего футболиста и приказали отдать все дорогостоящие вещи.

Также преступники высмеивали низкий уровень безопасности в доме Чона, что нанесло спортсмену моральную травму. Теперь он боится оставаться один дома.

В текущем сезоне Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) 22-летний полузащитник забил гол и сделал 3 результативных передачи в 18 проведённых матчах.