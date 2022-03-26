Звезда Голливуда Клуни может приобрести «Дерби Каунти»

Известный американский актёр, ныне проживающий в Великобритании, Джордж Клуни допустил вероятность покупки клуба Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) «Дерби Каунти».

Клуни отметил, что «Дерби» — это команда с большой историей, которая несмотря на все финансовые трудности очень усердно работает и показывает хорошую игру. Актёр не стал отрицать, что, возможно, однажды решится на покупку клуба, приведя в пример давнюю историю с «Малагой»

«Несколько лет назад меня спрашивали, не хочу ли я присоединиться к группе других лиц, желающих купить испанскую «Малагу». Это была захватывающая перспектива, однако она провалилась. Возможно, владеть футбольным клубом не хуже, чем играть за него», — приводит слова Клуни Darbyshire Life.

После 30 туров «Дерби» замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, имея в своём активе 25 набранных очков. Отставание от спасительного 21 места составляет 8 баллов.