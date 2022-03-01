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Англия. Чемпионшип

Балотелли может вернуться в Англию

01 Марта 2022 • 04:31 Комментировать

Итальянский нападающий Марио Балотелли может вернуться в Англию, где он уже выступал ранее в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». Правда, в этот раз им интересуется куда менее статусный клуб - лондонский «Фулхэм», который в следующем сезоне может вернуться в английскую Премьер-Лигу. Как уточняет турецкое издание Star, Балотелли рассматривается как реальное усиление для атаки клуба, который в настоящий момент лидирует в Чемпионшипе.

Сам Балотелли сейчас выступает в составе турецкого «Адана Демирспор», причем достаточно успешно - в текущем сезоне на счету итальянского нападающего уже одиннадцать голов в 24 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марио Балотелли Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
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