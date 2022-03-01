Итальянский нападающий Марио Балотелли может вернуться в Англию, где он уже выступал ранее в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». Правда, в этот раз им интересуется куда менее статусный клуб - лондонский «Фулхэм», который в следующем сезоне может вернуться в английскую Премьер-Лигу. Как уточняет турецкое издание Star, Балотелли рассматривается как реальное усиление для атаки клуба, который в настоящий момент лидирует в Чемпионшипе.

Сам Балотелли сейчас выступает в составе турецкого «Адана Демирспор», причем достаточно успешно - в текущем сезоне на счету итальянского нападающего уже одиннадцать голов в 24 матчах.