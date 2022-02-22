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Англия. Чемпионшип

Чилийский болельщик проделал 15 тысяч километров ради игрока «Блэкберна», но тот получил травму и не вышел на поле

22 Февраля 2022 • 23:43 Комментировать
Блэкберн
0:0
Миллуолл
отменен

Нападающий Бен Бреретон Диас - новая надежда чилийского футбола, хотя сам он к Чили имеет очень далекое отношение. Бен родился в Англии, но его мать - чилийка. Выступающий за «Блэкберн» игрок и не помышлял о своей далекой исторической родине, когда к нему вдруг обратились представители чилийской федерации футбола, предложившие Бреретону выступить за национальную команду. Причем о том, что у игрока чилийские корни, они узнали буквально случайно, в интернете.

Бреретон согласился, начал привлекаться к матчам сборной и сразу же дал понять, что с него будет толк - в частности, недавно он забил Аргентине. И теперь у Бена, который даже вписал в свою фамилию приставку «Диас», хотя в Англии ею не пользуется, появились свои поклонники в Чили. А один из них решил понаблюдать за игрой кумира в чемпионате Англии.

Джован Кестернич купил билет из Сантьяго в Лондон и проделал более 15 тысяч километров, чтобы попасть на матч «Блэкберна». Но вот незадача - Бреретон получил травму и матч с «Миллуолом» пропустил. Игру клуба Кестернич увидел. Выступление кумира - нет.

Узнавшие об этой истории представители «Блэкберна» решили утешить поклонника - на клубном сайте появилось персональное сообщение в его адрес от Бреретона.

- Привет Джован, я слышал, что ты прилетел сюда чтобы посмотреть на меня, но я не могу играть. Надеюсь, ты подождешь, я постараюсь вернуться в строй поскорее. Всего тебе самого наилучшего, дружище, - написал Бреретон.

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Сборная Чили Бен Бреретон
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23.02  22:45 Шеффилд Юнайтед ... Блэкберн 2.23 3.35 3.10
23.02  22:45 КПР ... Блэкпул 1.97 3.35 3.80
23.02  22:45 Фулхэм ... Питерборо Юнайтед 1.36 4.60 8.40
23.02  22:45 Хаддерсфилд Таун ... Кардифф Сити 1.96 3.40 3.75
23.02  22:45 Дерби ... Миллуолл 2.55 3.20 2.75
23.02  22:45 Сток Сити ... Лутон Таун 2.11 3.40 3.35
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