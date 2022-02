Чилийский болельщик проделал 15 тысяч километров ради игрока «Блэкберна», но тот получил травму и не вышел на поле

Нападающий Бен Бреретон Диас - новая надежда чилийского футбола, хотя сам он к Чили имеет очень далекое отношение. Бен родился в Англии, но его мать - чилийка. Выступающий за «Блэкберн» игрок и не помышлял о своей далекой исторической родине, когда к нему вдруг обратились представители чилийской федерации футбола, предложившие Бреретону выступить за национальную команду. Причем о том, что у игрока чилийские корни, они узнали буквально случайно, в интернете.

Бреретон согласился, начал привлекаться к матчам сборной и сразу же дал понять, что с него будет толк - в частности, недавно он забил Аргентине. И теперь у Бена, который даже вписал в свою фамилию приставку «Диас», хотя в Англии ею не пользуется, появились свои поклонники в Чили. А один из них решил понаблюдать за игрой кумира в чемпионате Англии.

Джован Кестернич купил билет из Сантьяго в Лондон и проделал более 15 тысяч километров, чтобы попасть на матч «Блэкберна». Но вот незадача - Бреретон получил травму и матч с «Миллуолом» пропустил. Игру клуба Кестернич увидел. Выступление кумира - нет.

Узнавшие об этой истории представители «Блэкберна» решили утешить поклонника - на клубном сайте появилось персональное сообщение в его адрес от Бреретона.

- Привет Джован, я слышал, что ты прилетел сюда чтобы посмотреть на меня, но я не могу играть. Надеюсь, ты подождешь, я постараюсь вернуться в строй поскорее. Всего тебе самого наилучшего, дружище, - написал Бреретон.

Imposible estar más feliz y agradecido con los fans, el club y por supuesto, Ben

Aún estoy en shock



Impossible to be more happy and grateful with the fans, the club and obviously, Ben

I'm still in shock https://t.co/5Rj63iPosw