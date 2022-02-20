​Чилийский фанат проехал 12 тысяч км ради матча в Англии, который отменили

Футбольный фанат Йован Кестернич из Чили преодолел 7414 миль (почти 12 тысяч километров), чтобы попасть на матч Чемпионшипа «Блэкберн» - «Миллуолл». Он хотел посмотреть на игру своего кумира – чилийца Бена Бреретона Диаса. Тем не менее, нападающий оказался травмирован. Более того, игра была перенесена из-за сложных погодных условий. Об этой истории на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Бен Бреретон Диас, который на юношеском уровне представлял Англию, но на взрослом уровне играет за сборную Чили, узнал об этой истории и в «Твиттере» выразил надежу на то, что фанат ещё увидит его игру.