Руни отчаянно сражается за спасение «Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» - известный и уважаемый в Англии футбольный клуб, но в последние годы он переживает грандиозный экономический кризис, приведший к тому, что клуб оштрафовали на 21 очко за многочисленные нарушения. Это означает, что «Дерби Каунти» надо набрать на 22 очка больше, чем первая из выбывающих команд, чтобы спасти свое место в Чемпионшипе.

При этом финансовые трудности постоянно усложняют работу Руни - в январе ему обещали, что ни одного игрока продано не будет, но в итоге клуб продал девятерых футболистов. Не самых плохих, следует понимать.

Кто-то другой давно плюнул бы все это, но Руни, как «морской волк», до последнего не хочет покидать судно. Он в буквальном смысле ночует на работе, в своем офисе на стадионе клуба. Порой Руни приходится оплачивать текущие счета команды, например, за материалы, необходимые для тренировок, а также счета за выезды на матчи, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

После 31 матча у «Дерби» - 21 очко, и клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Без штрафа очков было бы 42 - более чем достаточно для комфортного пребывания в турнирной таблице.