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Англия. Чемпионшип

Экс-форвард «Локомотива» перешёл в клуб из третьего дивизиона Англии официально

18 Февраля 2022 • 09:51 Комментировать

Нападающий Умар Ньяссе, поигравший в российском чемпионате за московский «Локомотив», продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Новым местом работы 31-летнего сенегальского игрока стал «Бёртон Альбион».

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба, африканец присоединился к новой команде в статусе свободного агента. Стоит отметить, что «Бёртон» выступает в Лиге 1 – третьем по значимости дивизионе английского футбола.

Предыдущей его командой был «Хаддерсфилд». Что касается «Локомотива», то в стане «железнодорожников» Ньяссе провел 42 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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