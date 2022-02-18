Нападающий Умар Ньяссе, поигравший в российском чемпионате за московский «Локомотив», продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Новым местом работы 31-летнего сенегальского игрока стал «Бёртон Альбион».

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба, африканец присоединился к новой команде в статусе свободного агента. Стоит отметить, что «Бёртон» выступает в Лиге 1 – третьем по значимости дивизионе английского футбола.

Предыдущей его командой был «Хаддерсфилд». Что касается «Локомотива», то в стане «железнодорожников» Ньяссе провел 42 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.