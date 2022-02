«Суиндон Таун», выступающий в четвёртом по рангу английском дивизионе, просит болельщиков помочь разыскать автора трогательной записки. Некий шестилетний Джо написал записку, в которой рассказал о финансовых проблемах своей семьи.

«У мамы нет денег, чтобы приехать на игру, потому что у неё нет денег даже на еду, и она должна оплачивать мой школьный обед. Мне нравится «Суиндон», я приеду однажды», - написал фанат, не оставив обратного адреса.

При этом Джо приложил к письму 26 пенсов, пожертвовав их любимому футболисту команды.

Записка задела фанатов за душу, и они тоже вызвались с желанием собрать средства для семьи Джо.

| We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.



We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address.



If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz