Нейл - главный тренер «Сандерленда»

«Сандерленд» объявил о назначении 40-летнего Алекса Нейла главным тренером клуба. Он заменит Ли Джонсона, который был уволен в конце января после поражения со счетом 0:6 от «Болтона». На вакантную должность некоторое время прочили Роя Кина, но ирландец отказался от работы с выступающим в третьей лиге английского футбола клубом. В результате руководство «котов» договорилось с бывшим тренером «Норвича» и «Престона» - Алексом Нейлом. Он будет руководить клубом уже в субботнем матче против «Уимблдона».

- Это привилегия. То, что я тут увидел, воодушевляет меня, и теперь мы просто должны конвертировать все это в результат, - прокомментировал свое назначение Нейл, слова которого приводит BBC Sport.