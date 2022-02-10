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Англия. Чемпионшип

​Рой Кин не возглавит «Сандерленд»

10 Февраля 2022 • 14:56 Комментировать

Рой Кин не займёт должность главного тренера «Сандерленда». Стороны вели переговоры, но не смогли достичь соглашения, о чём на страницах своего сайта рассказывает Sky Sports.

Рой Кин уже тренировал «Сандерленд» в 2006-2008 годах. В последние же два с половиной года ирландец работает исключительно на телевидении. Не так давно Кин говорил о желании возобновить карьеру тренера. Рой говорил, что если ещё год отработает в качестве эксперта, то уже не сможет вернуться на тренерскую стезю.

«Сандерленд» в настоящий момент выступает в третьем по рангу дивизионе. Там «чёрные коты» занимают четвёртое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Рой Кин
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