​Рой Кин не возглавит «Сандерленд»

Рой Кин не займёт должность главного тренера «Сандерленда». Стороны вели переговоры, но не смогли достичь соглашения, о чём на страницах своего сайта рассказывает Sky Sports.

Рой Кин уже тренировал «Сандерленд» в 2006-2008 годах. В последние же два с половиной года ирландец работает исключительно на телевидении. Не так давно Кин говорил о желании возобновить карьеру тренера. Рой говорил, что если ещё год отработает в качестве эксперта, то уже не сможет вернуться на тренерскую стезю.

«Сандерленд» в настоящий момент выступает в третьем по рангу дивизионе. Там «чёрные коты» занимают четвёртое место.