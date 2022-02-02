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Англия. Чемпионшип

Рой Кин может снова стать тренером «Сандерленда»

02 Февраля 2022 • 23:35 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что выступающий в третьей лиге английского футбола «Сандерленд» остался без главного тренера после оглушительного поражения от «Болтона» - 0:6. Однако сегодня появились сведения, что новым тренером «черных котов» может стать Рой Кин - хотя в этом случае было бы корректнее сказать о «новом-старом тренере», ибо ранее ирландец уже руководил клубом в течение двух лет. И делал это достаточно успешно - в сезоне 2007/2008 году клуб выиграл Чемпионшип и вернулся в АПЛ, но там неудачно начал следующий сезон, и Кин подал в отставку.

Сейчас, как уточняет Daily Mail, его снова пригласили на собеседование по поводу возможного назначения.
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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Рой Кин
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