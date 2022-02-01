«Фулхэм» усилился защитником «Ливерпуля»

Неко Уильямс, 20-летний защитник «Ливерпуля», остаток сезона проведет в лондонском «Фулхэме». «Дачники» арендовали валлийского футболиста до конца сезона, другие подробности сделки в командном «Твиттере» «Фулхэма» не сообщаются. Сейчас команда играет в Чемпионшипе, но лидирует в турнирной таблице.

Уильямс оценивается в 8 миллионов евро согласно данным Transfermarkt. В составе «Ливерпуля» он дебютировал в 2019 году, в общей сложности в составе «красных» он провел тридцать три матча, отметившись в них пятью голевыми передачами. Несмотря на молодость, Уильямс уже привлекается к матчам сборной Уэльса, сыграв в общей сложности в семнадцати официальных встречах.