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Англия. Чемпионшип

«Фулхэм» усилился защитником «Ливерпуля»

01 Февраля 2022 • 06:34 Комментировать
Мидлсбро
0:0
Фулхэм
отменен

Неко Уильямс, 20-летний защитник «Ливерпуля», остаток сезона проведет в лондонском «Фулхэме». «Дачники» арендовали валлийского футболиста до конца сезона, другие подробности сделки в командном «Твиттере» «Фулхэма» не сообщаются. Сейчас команда играет в Чемпионшипе, но лидирует в турнирной таблице.

Уильямс оценивается в 8 миллионов евро согласно данным Transfermarkt. В составе «Ливерпуля» он дебютировал в 2019 году, в общей сложности в составе «красных» он провел тридцать три матча, отметившись в них пятью голевыми передачами. Несмотря на молодость, Уильямс уже привлекается к матчам сборной Уэльса, сыграв в общей сложности в семнадцати официальных встречах.

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