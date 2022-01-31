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Англия. Чемпионшип

​Анджорин после ухода из «Локомотива» нашёл себе новый клуб в Англии официально

31 Января 2022 • 17:36 Комментировать

Фаустино Анджорин толком не смог проявить себя в России. В первой части сезона полузащитник провёл за «Локомотив» на поле только 293 минуты в девяти матчах. Накануне московский клуб объявил о решении досрочно прекратить аренду Анджорина у «Челси».

Теперь было объявлено о том, что Фаустино Анджорин отправился в «Хаддерсфилд Таун». «Терьеры» арендовали 20-летнего хавбека у «Челси» на оставшуюся часть сезона 2021/2022.

«Хаддерсфилд Таун» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. На текущий момент «терьеры» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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