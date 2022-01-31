Фаустино Анджорин толком не смог проявить себя в России. В первой части сезона полузащитник провёл за «Локомотив» на поле только 293 минуты в девяти матчах. Накануне московский клуб объявил о решении досрочно прекратить аренду Анджорина у «Челси».

Теперь было объявлено о том, что Фаустино Анджорин отправился в «Хаддерсфилд Таун». «Терьеры» арендовали 20-летнего хавбека у «Челси» на оставшуюся часть сезона 2021/2022.

«Хаддерсфилд Таун» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. На текущий момент «терьеры» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.