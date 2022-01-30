​Матч Чемпионшипа останавливали из-за остановки сердца у фаната – он скончался в больнице

Трагические новости из Англии. Субботний матч Чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Блэкпулом» останавливался из-за того, что болельщику на трибуне стадионе «Крэйвен Коттедж» стало плохо. Выяснилось, что фанат лондонской команды Пол Пэриш перенёс остановку сердца. Он получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, но там, к сожалению, скончался. Об этом сообщается на официальном сайте «Фулхэма». Клуб выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика.

Именно «Фулхэм» на текущий момент возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, рассчитывая вернуться в элиту английского футбола.