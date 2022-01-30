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Англия. Чемпионшип

​Матч Чемпионшипа останавливали из-за остановки сердца у фаната – он скончался в больнице

30 Января 2022 • 00:24 Комментировать
Фулхэм
1:1
Блэкпул
окончен

Трагические новости из Англии. Субботний матч Чемпионшипа между «Фулхэмом» и «Блэкпулом» останавливался из-за того, что болельщику на трибуне стадионе «Крэйвен Коттедж» стало плохо. Выяснилось, что фанат лондонской команды Пол Пэриш перенёс остановку сердца. Он получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, но там, к сожалению, скончался. Об этом сообщается на официальном сайте «Фулхэма». Клуб выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика.

Именно «Фулхэм» на текущий момент возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, рассчитывая вернуться в элиту английского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм
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окончен Миллуолл 2:0 Вест Бромвич 3.65 3.15 2.15
окончен КПР 4:0 Рединг 1.55 4.00 6.20
окончен Фулхэм 1:1 Блэкпул 1.28 5.60 11.00
окончен Мидлсбро 1:0 Ковентри
окончен Престон Норт Энд 2:2 Бристоль Сити 1.90 3.35 4.40
окончен Лутон Таун 0:0 Блэкберн 2.40 3.25 3.05
окончен Халл Сити 2:0 Суонси 2.80 3.15 2.60
окончен Питерборо Юнайтед 0:2 Шеффилд Юнайтед 4.30 3.65 1.83
30.01  16:30 Дерби ... Бирмингем 2.20 3.25 3.20
30.01  19:00 Кардифф Сити ... Ноттингем Форест 2.55 3.20 2.75
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