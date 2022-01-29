​В Англии футболист реализовал 4 пенальти за матч

В Премьер-лиге Англии на выходных не играют, поэтому на Туманном Альбионе футбольные фанаты куда активнее следят за происходящим в низших дивизионах. В Лиге 1 – третьем по рангу дивизионе Англии – фееричный матч выдали «Джиллингем» и «Оксфорд Юнайтед». Гостям удалось выиграть со счётом 7:2.

4 из 7 своих голов «Оксфорд Юнайтед» забил с пенальти. Всякий раз с одиннадцатиметровой отметки результативно пробивал полузащитник Кэмерон Брэннагэн. Покер с пенальти – редкий случай для профессионального футбола.

«Оксфорд Юнайтед» на текущий момент занимает в Лиге 1 6-е место, а «Джиллингем» - 23-е.