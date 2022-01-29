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Англия. Чемпионшип

​В Англии футболист реализовал 4 пенальти за матч

29 Января 2022 • 20:52 Комментировать

В Премьер-лиге Англии на выходных не играют, поэтому на Туманном Альбионе футбольные фанаты куда активнее следят за происходящим в низших дивизионах. В Лиге 1 – третьем по рангу дивизионе Англии – фееричный матч выдали «Джиллингем» и «Оксфорд Юнайтед». Гостям удалось выиграть со счётом 7:2.

4 из 7 своих голов «Оксфорд Юнайтед» забил с пенальти. Всякий раз с одиннадцатиметровой отметки результативно пробивал полузащитник Кэмерон Брэннагэн. Покер с пенальти – редкий случай для профессионального футбола.

«Оксфорд Юнайтед» на текущий момент занимает в Лиге 1 6-е место, а «Джиллингем» - 23-е.

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Евро-Футбол.Ру,
Оксфорд Юнайтед
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окончен Барнсли 0:1 Борнмут 6.80 3.70 1.57
окончен Миллуолл 2:0 Вест Бромвич 3.75 3.10 2.15
окончен КПР 4:0 Рединг 1.65 3.95 5.30
окончен Фулхэм 1:1 Блэкпул 1.27 5.80 11.00
окончен Мидлсбро 1:0 Ковентри
окончен Престон Норт Энд 2:2 Бристоль Сити 1.95 3.35 4.20
окончен Лутон Таун 0:0 Блэкберн 2.40 3.15 3.15
окончен Халл Сити 2:0 Суонси 3.00 3.15 2.50
Идет 35 минута Питерборо Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед 4.20 3.65 1.85
30.01  16:30 Дерби ... Бирмингем 2.20 3.25 3.20
30.01  19:00 Кардифф Сити ... Ноттингем Форест 2.55 3.20 2.75
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