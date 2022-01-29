Долги «Дерби» превышают 70 миллионов евро

Английский «Дерби Каунти», выступающий во втором по силе дивизионе Англии, продолжает испытывать финансовые проблемы. На текущий момент долг клуба уже составляет более 70 миллионов евро, об этом сообщает Skysports.

Один из источников сообщил, что он никогда не видел таких больших долгов ни в одном футбольном клубе Чемпионшипа.

Клуб накопил почти 35 миллионов евро долга перед HMRC, 25 миллионов евро перед американской инвестиционной фирмой MSD через различные инвестиции, связанные со стадионом команды, и еще 10 миллионов нужно выплатить другим футбольным кредиторам.

Напомним, что на данный момент «Дерби» занимает 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 14 очков. В связи с финансовыми проблемами у клуба отняли 21 очко.