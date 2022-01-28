«Вест Бромвич» объявил о подписании контракта с 33-летним нападающим Энди Кэрроллом. Футболист поставил подпись под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца текущего сезона. В стан «дроздов» Кэрролл перебрался на правах свободного агента.

Энди Кэрролл всю свою карьеру проводит в родной Англии. Главным образом этот нападающий известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

«Вест Бромвич» выступает в Чемпионшипе – во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. На текущий момент команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице.