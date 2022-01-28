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Англия. Чемпионшип

​Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл оказался в «Вест Бромвиче» официально

28 Января 2022 • 18:51 Комментировать

«Вест Бромвич» объявил о подписании контракта с 33-летним нападающим Энди Кэрроллом. Футболист поставил подпись под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца текущего сезона. В стан «дроздов» Кэрролл перебрался на правах свободного агента.

Энди Кэрролл всю свою карьеру проводит в родной Англии. Главным образом этот нападающий известен по выступлениям за «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

«Вест Бромвич» выступает в Чемпионшипе – во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. На текущий момент команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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