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Англия. Чемпионшип

«Вест Бромвич» подпишет экс-форварда «Ливерпуля»

28 Января 2022 • 13:31 Комментировать

Центральный нападающий Энди Кэрролл может продолжить карьеру в Чемпионшипе. Согласно данным Sky Sports, новым местом работы 33-летнего футболиста должен стать «Вест Бромвич».

Опытный игрок уже прибыл в расположение «дроздов», где проходит медицинское обследование. Если все пройдет успешно, с форвардом подпишут соглашение до конца текущего сезона.

На Туманном Альбионе Энди известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Ньюкасл». Последним его клубом был «Рединг».

На счету Кэрролла девять матчей и два гола за сборную Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Энди Кэрролл Вест Бромвич
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