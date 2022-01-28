«Вест Бромвич» подпишет экс-форварда «Ливерпуля»

Центральный нападающий Энди Кэрролл может продолжить карьеру в Чемпионшипе. Согласно данным Sky Sports, новым местом работы 33-летнего футболиста должен стать «Вест Бромвич».

Опытный игрок уже прибыл в расположение «дроздов», где проходит медицинское обследование. Если все пройдет успешно, с форвардом подпишут соглашение до конца текущего сезона.

На Туманном Альбионе Энди известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Ньюкасл». Последним его клубом был «Рединг».

На счету Кэрролла девять матчей и два гола за сборную Англии.