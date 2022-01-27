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Англия. Чемпионшип

Арвеладзе – главный тренер «Халл Сити» официально

27 Января 2022 • 22:55 Комментировать

Вечером 27 января «Халл Сити» объявил о назначении Шота Арвеладзе главным тренером команды. Легенда грузинского футбола заменит уволенного во вторник Гранта Маккана.

Шота Арвеладзе появлялся в Великобритании в 2001 году, проведя 95 матчей и забив 44 мяча за шотландский «Рейнджерс». Предыдущим местом работы грузинского тренера был узбекский «Пахтакор», где дважды смог взять золотые медали внутреннего первенства и такое же количество раз смог поднять над головой кубок Узбекистана.

В настоящий момент «Халл Сити» идёт на 19-м месте в Чемпионшипе, имея не самые надёжные гарантии сохранения прописки во второй по силе английской лиге.

Напомним, что Шота Арвеладзе стал вторым тренером с постсоветского пространства для «Халл Сити». Первым стал Леонид Слуцкий.

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Евро-Футбол.Ру,
Халл Сити Шота Арвеладзе
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