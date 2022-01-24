Арвеладзе, которого сватали в «Краснодар», возглавит английский клуб

Бывший грузинский футболист, а ныне тренер Шота Арвеладзе близок к трудоустройству на Туманном Альбионе. Как стало известно журналисту Ягызу Сабункуоглу, в приглашении 48-летнего специалиста заинтересован «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе.

По данным инсайдера, Арвеладзе уже получил разрешение на работу в Англии и вскоре прилетит в стан «тигров» для подписания контракта.

Ранее Шоту сватали в «Краснодар» на замену Виктору Ганчаренко, однако «быки» сделали выбор в пользу немца Даниэля Фарке.

«Халл Сити» идет лишь на 19-м месте в турнирной таблице второго по значимости футбольного дивизиона Англии.