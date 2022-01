«Суонси» усилился игроком «Боруссии»

Английский «Суонси», который выступает в Чемпионшипе, арендовал австрийского вингера Ханнеса Вольфа у «Боруссии» их Мёнхенгладбаха.

22-летний Вольф будет играть за «Суонси» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «лебедей».

“This suits me, and I feel I can help the team playing this way. I have watched five or six of Swansea’s games this season and it is really good football."



Wolf's first interview as a Swan



