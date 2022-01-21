«Суонси» усилился игроком «Боруссии»

Английский «Суонси», который выступает в Чемпионшипе, арендовал австрийского вингера Ханнеса Вольфа у «Боруссии» их Мёнхенгладбаха.

22-летний Вольф будет играть за «Суонси» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «лебедей».

“This suits me, and I feel I can help the team playing this way. I have watched five or six of Swansea’s games this season and it is really good football."



Wolf's first interview as a Swan



https://t.co/Af1dMxXkdr@JomaSportUK | #Swanspic.twitter.com/idUME9YJ9B — Swansea City AFC (@SwansOfficial) January 20, 2022

Напомним, что Ханнес Вольф летом прошлого года был куплен «Боруссией» у «Лейпцига» за 9,5 миллионов евро. До этого австриец неплохо себя показал в клубе из Мёнхенгладбаха играя в аренде.

В нынешнем сезоне Ханнес Вольф потерял место в составе «Боруссии». В первой части сезона вингер провёл лишь восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.