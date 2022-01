«Манчестер Сити» отправил Дойла в «Кардифф»

«Манчестер Сити» отправил Томми Дойла в очередную аренду.

20-летний центральный полузащитник совсем недавно вернулся из аренды в немецком «Гамбурге». «Горожане» по-прежнему не рассчитывают на молодого футболиста, а поэтому до конца нынешнего сезона Дойл был отправлен в аренду в «Кардифф».

@Tommy_Doyle8 is a #Bluebird!



The midfielder joins on loan from @ManCity for the remainder of the 2021/22 season!



Croeso, Tommy! #CityAsOne