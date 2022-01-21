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Англия. Чемпионшип

«Манчестер Сити» отправил Дойла в «Кардифф»

21 Января 2022 • 04:42 Комментировать
Бристоль Сити
...
Кардифф Сити
22.01 15:30

«Манчестер Сити» отправил Томми Дойла в очередную аренду.

20-летний центральный полузащитник совсем недавно вернулся из аренды в немецком «Гамбурге». «Горожане» по-прежнему не рассчитывают на молодого футболиста, а поэтому до конца нынешнего сезона Дойл был отправлен в аренду в «Кардифф».

В нынешнем сезоне Томми Дойл провёл за «Гамбург», который пытается вернуться в первую Бундеслигу, во всех турнирах лишь семь матчей и забил один гол. Напомним, что Томми Дойл с сентября прошлого года уже вызывается в сборную Англии U21. За это время футболист провёл в национальной команде два матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Манчестер Сити Кардифф Сити Томми Дойл
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БРИСТОЛЬ СИТИ КАРДИФФ СИТИ
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