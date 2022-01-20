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Англия. Чемпионшип

«Рединг» расторг контракт с бывшим голкипером сборной Бразилии

20 Января 2022 • 01:43 Комментировать
Рединг
...
Хаддерсфилд Таун
2.75 3.30 2.60
22.01 18:00

«Рединг», который выступает в Чемпионшипе, принял решение расстаться с бывшим голкипером сборной Бразилии Рафаэлом.

Руководство клуба и 31-летний голкипер приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Рейдинга».

Рафаэл при этом совсем недолго был в статусе свободного агента, он сразу же нашёл себе команду в Бразилии. Как минимум до конца сезона голкипер будет выступать за «Крузейро».

Напомним, что Рафаэл перешёл в «Рединг» на правах свободного агента из итальянской «Сампдории» летом 2019 года. До этого голкипер выступал за «Сантос» и «Наполи». Также в мае 2012 года Рафаэл дебютировал за сборную Бразилии, но провёл голкипер за национальную команду в общей сложности лишь три матча.  

В этом сезоне Рафаэл провёл за «Рединг» во всех турнирах семь матчей и пропустил 18 голов.

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Крузейро Рединг
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