«Рединг» расторг контракт с бывшим голкипером сборной Бразилии

«Рединг», который выступает в Чемпионшипе, принял решение расстаться с бывшим голкипером сборной Бразилии Рафаэлом.

Руководство клуба и 31-летний голкипер приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Рейдинга».

Go well in the future, @RAFAELCABRAL90! pic.twitter.com/v96kBuIOOp