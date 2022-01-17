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Англия. Чемпионшип

«Уиган» подписал игрока «Дерби Каунти»

17 Января 2022 • 03:16 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Дерби
1.95 3.35 4.15
22.01 15:30

«Уиган», который сейчас выступает в Первой лиге, подписал игрока «Дерби Каунти».

«Уиган» подписал бывшего игрока сборной Шотландии Грэма Шинни, который выступает на позиции опорного полузащитника, но иногда может сыграть и на левом фланге.

За 30-летнего Шинни «Уиган» заплатил «Дерби Каунти» 35 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

С бывшим игроком сборной Шотландии был подписан контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт «Уигана».

В нынешнем сезоне Грэм Шинни провёл за «Дерби Каунти» во всех турнирах 23матча, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.

За сборную Шотландии Грэм Шинни дебютировал в мае 2018 года, за национальную команду он успел провести шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Уиган Дерби Каунти
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