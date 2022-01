«Уиган» подписал игрока «Дерби Каунти»

«Уиган», который сейчас выступает в Первой лиге, подписал игрока «Дерби Каунти».

«Уиган» подписал бывшего игрока сборной Шотландии Грэма Шинни, который выступает на позиции опорного полузащитника, но иногда может сыграть и на левом фланге.

За 30-летнего Шинни «Уиган» заплатил «Дерби Каунти» 35 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

С бывшим игроком сборной Шотландии был подписан контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт «Уигана».

We are delighted to confirm the signing of midfielder Graeme Shinnie on a two-and-a-half year contract.



Shinnie, 30, has played over 450 career games and brings a wealth of experience to Leam Richardson's side.#wafc #BELIEVE