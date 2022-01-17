«Уиган» подписал игрока «Дерби Каунти»

«Уиган», который сейчас выступает в Первой лиге, подписал игрока «Дерби Каунти».
«Уиган» подписал бывшего игрока сборной Шотландии Грэма Шинни, который выступает на позиции опорного полузащитника, но иногда может сыграть и на левом фланге.
За 30-летнего Шинни «Уиган» заплатил «Дерби Каунти» 35 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.
С бывшим игроком сборной Шотландии был подписан контракт на два с половиной года, сообщает официальный сайт «Уигана».
We are delighted to confirm the signing of midfielder Graeme Shinnie on a two-and-a-half year contract.
Shinnie, 30, has played over 450 career games and brings a wealth of experience to Leam Richardson's side.#wafc #BELIEVE
— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 16, 2022
В нынешнем сезоне Грэм Шинни провёл за «Дерби Каунти» во всех турнирах 23матча, забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.
За сборную Шотландии Грэм Шинни дебютировал в мае 2018 года, за национальную команду он успел провести шесть матчей.
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