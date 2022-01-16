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Англия. Чемпионшип

«Сток Сити» усилился игроком «Челси»

16 Января 2022 • 03:47 Комментировать
Халл Сити
...
Сток Сити
2.85 3.25 2.55
Через 9 ч. 16 мин.

«Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе, объявил о подписании Льюиса Бейкера, который принадлежал лондонскому «Челси».

26-летний центральный полузащитник подписал со «Сток Сити» контракт, который рассчитан до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «гончаров».

При этом неизвестно, сколько «Сток Сити» заплатил за переход Бейкера, но на Transfermarkt футболист оценивается в 2,5 миллиона евро.

Льюис Бейкер является воспитанником «Челси», но вечно скитался по арендам. Он успел по играть за «Шеффилд Уэнсдей», «МК Донс», «Витесс», «Мидлсбро», «Лидс», «Рединг», «Фортуну» из Дюссельдорфа и турецкий «Трабзонспор».

В нынешнем сезоне Льюис Бейкер играл за «Челси» лишь в кубковых матчах. На его счету пять матчей и один забитый мяч.  

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16.01  15:00 Халл Сити ... Сток Сити 2.85 3.25 2.55
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