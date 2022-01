«Сток Сити» усилился игроком «Челси»

«Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе, объявил о подписании Льюиса Бейкера, который принадлежал лондонскому «Челси».

26-летний центральный полузащитник подписал со «Сток Сити» контракт, который рассчитан до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «гончаров».

The 26-year-old has joined the Potters in a permanent transfer from Chelsea.#SCFC