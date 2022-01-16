«Сток Сити» усилился игроком «Челси»

«Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе, объявил о подписании Льюиса Бейкера, который принадлежал лондонскому «Челси».

26-летний центральный полузащитник подписал со «Сток Сити» контракт, который рассчитан до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «гончаров».

Stoke City Lewis Baker



The 26-year-old has joined the Potters in a permanent transfer from Chelsea.#SCFC — Stoke City FC (@stokecity) January 15, 2022

При этом неизвестно, сколько «Сток Сити» заплатил за переход Бейкера, но на Transfermarkt футболист оценивается в 2,5 миллиона евро.

Льюис Бейкер является воспитанником «Челси», но вечно скитался по арендам. Он успел по играть за «Шеффилд Уэнсдей», «МК Донс», «Витесс», «Мидлсбро», «Лидс», «Рединг», «Фортуну» из Дюссельдорфа и турецкий «Трабзонспор».

В нынешнем сезоне Льюис Бейкер играл за «Челси» лишь в кубковых матчах. На его счету пять матчей и один забитый мяч.