Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

​У «Честера» возникли проблемы из-за стадиона: вход на него расположен в Англии, а поле - в Уэльсе

09 Января 2022 • 11:26 Комментировать

«Честер» обвиняется в нарушении коронавирусных правил, установленных в Уэльсе. Клуб провёл две домашние игры с массовым скоплением людей, собирая в обоих случаях более двух тысяч человек.

Дело в том, что стадион клуба расположен на границе Англии и Уэльса. Если посмотреть на карту, то вход на арену затрагивает Англию, но поле целиком находится в Уэльсе. При этом юридически стадион является английским и относится к Западному Чеширу.

Скриншот с сайта BBC

«Мне кажется, это немного политическая ситуация. Вход на территорию стадиона находится в Англии, стадион зарегистрирован в Англии. Не понимаю, в чём проблема. До коронавируса никто этот вопрос не поднимал, мы не получали какую-либо поддержку от правительства Уэльса и так далее», - сказал глава «Честера» Энди Моррис.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Честер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
11:26 · Англия. Чемпионшип
​У «Честера» возникли проблемы из-за стадиона: вход на него расположен в Англии, а поле - в Уэльсе
06 Января
20:26 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Мидлсбро» наказан за твит, размещённый в 2012 году 4
28 Декабря
22:33 · Англия. Чемпионшип
Клуб Чемпионшипа пообещал футболистам рекордные премиальные за выход в АПЛ 2
23 Декабря
09:18 · Россия. Премьер-лига
Английский клуб интересуется футболистом ЦСКА 1
02 Декабря
21:42 · Англия. Чемпионшип
Руни уверен, что «Дерби» не расформируют
28 Ноября
14:35 · Англия. Чемпионшип
​«Ювентусу» интересен 27-летний нападающий из Чемпионшипа слухи
25 Ноября
19:27 · Англия. Чемпионшип
​В Англии футболист потерял сознание на тренировке
17 Ноября
20:25 · Англия. Чемпионшип
​С «Рединга» сняли 6 очков
16 Ноября
13:51 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли ещё 9 очков, команда ушла в минус 1
28 Октября
19:33 · Англия. Чемпионшип
​«Хочу представлять флаг Турции в Англии»: турецкий медиамагнат купит «Халл Сити» 1
16 Октября
18:01 · Англия. Чемпионшип
​Сотрудник стадиона забил гол игрушкой из магазина для взрослых видео
13 Октября
21:28 · Англия. Чемпионшип
Игроку сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание
19:45 · Англия. Чемпионшип
​У футболиста сборной Уэльса Брукса обнаружили злокачественную опухоль
19:16 · Англия. Премьер-лига
Amazon готовит к выпуску документальный фильм о Руни
10 Октября
00:38 · Англия. Чемпионшип
​Эшли после продажи «Ньюкасла» хочет купить другой английский клуб 1
Все новости
Рекомендуем