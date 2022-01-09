​У «Честера» возникли проблемы из-за стадиона: вход на него расположен в Англии, а поле - в Уэльсе

«Честер» обвиняется в нарушении коронавирусных правил, установленных в Уэльсе. Клуб провёл две домашние игры с массовым скоплением людей, собирая в обоих случаях более двух тысяч человек.

Дело в том, что стадион клуба расположен на границе Англии и Уэльса. Если посмотреть на карту, то вход на арену затрагивает Англию, но поле целиком находится в Уэльсе. При этом юридически стадион является английским и относится к Западному Чеширу.

Скриншот с сайта BBC.

«Мне кажется, это немного политическая ситуация. Вход на территорию стадиона находится в Англии, стадион зарегистрирован в Англии. Не понимаю, в чём проблема. До коронавируса никто этот вопрос не поднимал, мы не получали какую-либо поддержку от правительства Уэльса и так далее», - сказал глава «Честера» Энди Моррис.