Игрок «Мидлсбро» наказан за твит, размещённый в 2012 году

Защитник «Мидлсбро» Марк Бола был предупреждён за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии. Дело в том, что в 2012 году тогда еще 14-летний Бола разместил в «Твиттере» некорректное сообщение о сексуальной ориентации.

Независимая регуляторная комиссия считает тот твит «непозволительным» и «оскорбительным». Бола обязан посещать образовательные курсы.

Ранее за сообщения в Интернете был наказан вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн. Его старое сообщение было признано расистским. В текущем сезоне Бола провел 13 матчей за «Боро». Последнее его появление на поле датировано 11 декабря прошлого года.