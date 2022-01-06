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Англия. Чемпионшип

Игрок «Мидлсбро» наказан за твит, размещённый в 2012 году

06 Января 2022 • 20:26 Комментировать (4)

Защитник «Мидлсбро» Марк Бола был предупреждён за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии. Дело в том, что в 2012 году тогда еще 14-летний Бола разместил в «Твиттере» некорректное сообщение о сексуальной ориентации.

Независимая регуляторная комиссия считает тот твит «непозволительным» и «оскорбительным». Бола обязан посещать образовательные курсы.

Ранее за сообщения в Интернете был наказан вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн. Его старое сообщение было признано расистским. В текущем сезоне Бола провел 13 матчей за «Боро». Последнее его появление на поле датировано 11 декабря прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Марк Бола
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Juve96
06 Января 2022 в 21:39
Дерьмократия и свобода слова во всей красе
Evgen 86
06 Января 2022 в 20:43
Идиотизм. Как я понял он назвал идорасов идорасами и получил за это предупреждение? Жесть
NOBODY
06 Января 2022 в 21:09
вопрос, если следовать этой "логике", на какие курсы надо отправлять америкосов согласно их действиям против негров лет 100-200 назад? или эти действия не признаЮтся расистскими.....хз....
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