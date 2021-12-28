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Англия. Чемпионшип

Клуб Чемпионшипа пообещал футболистам рекордные премиальные за выход в АПЛ

28 Декабря 2021 • 22:33 Комментировать (3)
Халл Сити
0:0
Блэкберн
отменен

Выдав многообещающий старт сезона, футболисты «Блэкберн Роверс» получили дополнительную мотивацию на вторую половину розыгрыша Чемпионшипа. Руководство клуба пообещало игрокам и персоналу команды рекордные премиальные в размере 12 миллионов евро на всех, если им по итогу удастся завоевать путевку в английскую Премьер-лигу, уверяет британское издание Daily Mail.

Отметим, что после 23-х сыгранных туров первенства «Блэкберн» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидеров всего на три пункта. В последний раз клуб выступал в высшем дивизионе еще в 2012 году. Пять лет спустя «Блэкберн» вовсе оказался первым чемпионом АПЛ в истории, который опустился аж в третью по силе лигу страны.

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Блэкберн Чемпионшип
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