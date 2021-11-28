Проблемный «Ювентус» думает о том, как усилить состав команды в зимнее трансферное окно. По данным Tuttosport, туринский клуб держит на своём радаре нападающего «Фулхэма» Александра Митровича.

В 19 матчах текущего сезона в Чемпионшипе Александр Митрович записал на свой счёт 21 гол и 5 результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Александра Митровича в 18 миллионов евро. Цвета «Фулхэма» сербский форвард защищает с января 2018 года. Ранее Митрович выступал за «Ньюкасл».

На текущий момент «Ювентус» занимает лишь восьмое место в таблице Серии А.