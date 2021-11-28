Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 274 Комментарии
Англия. Чемпионшип

​«Ювентусу» интересен 27-летний нападающий из Чемпионшипа слухи

28 Ноября 2021 • 14:35 Комментировать

Проблемный «Ювентус» думает о том, как усилить состав команды в зимнее трансферное окно. По данным Tuttosport, туринский клуб держит на своём радаре нападающего «Фулхэма» Александра Митровича.

В 19 матчах текущего сезона в Чемпионшипе Александр Митрович записал на свой счёт 21 гол и 5 результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 27-летнего Александра Митровича в 18 миллионов евро. Цвета «Фулхэма» сербский форвард защищает с января 2018 года. Ранее Митрович выступал за «Ньюкасл».

На текущий момент «Ювентус» занимает лишь восьмое место в таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фулхэм Александр Митрович трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити 1.59 3.85 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Ноября
14:35 · Англия. Чемпионшип
​«Ювентусу» интересен 27-летний нападающий из Чемпионшипа слухи
25 Ноября
19:27 · Англия. Чемпионшип
​В Англии футболист потерял сознание на тренировке
17 Ноября
20:25 · Англия. Чемпионшип
​С «Рединга» сняли 6 очков
16 Ноября
13:51 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли ещё 9 очков, команда ушла в минус
28 Октября
19:33 · Англия. Чемпионшип
​«Хочу представлять флаг Турции в Англии»: турецкий медиамагнат купит «Халл Сити» 1
16 Октября
18:01 · Англия. Чемпионшип
​Сотрудник стадиона забил гол игрушкой из магазина для взрослых видео
13 Октября
21:28 · Англия. Чемпионшип
Игроку сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание
19:45 · Англия. Чемпионшип
​У футболиста сборной Уэльса Брукса обнаружили злокачественную опухоль
19:16 · Англия. Премьер-лига
Amazon готовит к выпуску документальный фильм о Руни
10 Октября
00:38 · Англия. Чемпионшип
​Эшли после продажи «Ньюкасла» хочет купить другой английский клуб 1
06 Октября
11:32 · Англия. Чемпионшип
Игрок «Вест Бромвича» отказался прививаться, несмотря на повторное заболевание коронавирусом 1
02 Октября
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл себе нового голкипера в Чемпионшипе слухи
23 Сентября
22:21 · Англия. Чемпионшип
С «Дерби» будет снято ещё 9 очков 2
22 Сентября
16:33 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли 12 очков – команда Руни опустилась на дно таблицы
17 Сентября
23:52 · Англия. Чемпионшип
​«Дерби» вводит внешнюю администрацию, с клуба могут снять 21 очко
Все новости
Рекомендуем