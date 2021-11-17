​С «Рединга» сняли 6 очков

В Англии продолжают снимать очки с клубов, которые не вписываются в правила по финансам, превышая допустимые убытки. Накануне «Дерби», который тренирует Уэйн Руни, ушёл в минус после снятия ещё девяти зачётных баллов. Теперь же шесть очков были сняты с «Рединга», о чём пишет The Guardian.

Если «Рединг» не выполнит условия «согласованного решения» до конца сезона, то с клуба будут сняты ещё шесть баллов.

Снятие шести очков отбрасывает «Рединг» на 19 место в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по рангу футбольного дивизиона Англии.

Напомним, что за «Рединг» в своё время выступал Павел Погребняк.